Вадим Казаченко обвинил экс-жену Ольгу Мартынову в невнимании к сыну и вызвал органы опеки

Популярный российский певец 90-х Вадим Казаченко обвинил свою бывшую жену Ольгу Мартынову в том, что она не следит за воспитанием сына, и на этой почве вызвал представителей органов опеки для проверки условий жизни ребенка. Стоит отметить, прежде артист отказывался признавать свое отцовство.

В эфире телепередачи «Пусть говорят» исполнитель шлягера «Больно мне, больно» рассказывал, что пока мама его 2-летнего сына Филиппа ездит по ресторанам и другим странам с пасынком Армена Джигарханяна, ребенку приходится чаще бывать у бабушки и деда. Музыканта обеспокоил этот факт, поэтому он вызвал органы опеки.



В свою очередь, Ольга Мартынова назвала действия бывшего супруга провокацией. Она заявила, что всегда оставляла Филиппа с бабушкой или дедушкой, и они отлично справляются. Ее слова подтвердили представители органов опеки, отметившие хорошие условия проживания и уделяемое ребенку внимание. Также Ольга Мартынова обвинила Вадима Казаченко в том, что он платит слишком маленькие алименты — в размере 14 000 рублей.

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Последнее: Популярный российский певец 90-х Вадим Казаченко обвинил свою бывшую жену Ольгу Мартынову в том, что она не следит за воспитанием сына, и на этой почве вызвал представителей органов опеки для проверки условий жизни ребенка. Стоит отметить, прежде артист отказывался признавать свое отцовство. В эфире телепередачи «Пусть говорят» исполнитель шлягера «Больно мне, больно» рассказывал, что пока […]