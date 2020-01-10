В Индии женщина «воскресла» во время собственных похорон

В Индии, в штате Карнатака, жительница «воскресла» во время собственных похорон. Об этом сообщило издание The Hindu.

Как отмечается, в частную больницу города Белгаума 55-летняя жительница Индии поступила в состоянии сильного жара. Врачи не смогли помочь потерявшей сознание пациентке. Через некоторое время они установили факт смерти. Забрав тело умершей, родственники отвезли его в деревню и начали готовиться к похоронному обряду. Внезапно жительница очнулась, открыла глаза и встала. Предположительно, произошла врачебная ошибка, и на самом деле пациентка не умерла, но находилась в коме. Однако многие считают случившееся «чудом воскрешения».

Подобные истории известны в медицине и носят название «синдром Лазаря». Редкий феномен зафиксирован по всему миру. Специалисты утверждают, что возвращение к жизни после клинической смерти возможно через 3-7 минут после остановки сердца.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Популярный российский певец 90-х Вадим Казаченко обвинил свою бывшую жену Ольгу Мартынову в том, что она не следит за воспитанием сына, и на этой почве вызвал представителей органов опеки для проверки условий жизни ребенка. Стоит отметить, прежде артист отказывался признавать свое отцовство. В эфире телепередачи «Пусть говорят» исполнитель шлягера «Больно мне, больно» рассказывал, что пока […]