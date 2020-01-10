В Индии женщина «воскресла» во время собственных похорон

В Индии, в штате Карнатака, жительница «воскресла» во время собственных похорон. Об этом сообщило издание The Hindu.
Как отмечается, в частную больницу города Белгаума 55-летняя жительница Индии поступила в состоянии сильного жара. Врачи не смогли помочь потерявшей сознание пациентке. Через некоторое время они установили факт смерти. Забрав тело умершей, родственники отвезли его в деревню и начали готовиться к похоронному обряду. Внезапно жительница очнулась, открыла глаза и встала. Предположительно, произошла врачебная ошибка, и на самом деле пациентка не умерла, но находилась в коме. Однако многие считают случившееся «чудом воскрешения».
Подобные истории известны в медицине и носят название «синдром Лазаря». Редкий феномен зафиксирован по всему миру. Специалисты утверждают, что возвращение к жизни после клинической смерти возможно через 3-7 минут после остановки сердца.
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