Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 5 копеек – до 61,24 рубля, курс евро снизился на 1 копейку – до 68,02 рубля.
Стоимость нефти утром опустилась до 65,31 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 2019 год продемонстрировал резкий рост пассажиропотока в гражданской авиации России. Это происходит в том числе потому, что стоимость авиабилетов за последние годы резко снизилась. У столь бурного развития есть обратная сторона, не самая приятная для авиаперевозчиков – но главное, что резервы для дальнейшего роста еще остаются. К концу года российские авиакомпании перевезут 126 млн человек, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно о возможных санкциях в отношении РФ за убийство в Берлине / 4 декабря
- Овечкин решил не участвовать в Матче всех звезд НХЛ 2020 года / 28 декабря
- В Афганистане талибы убили 25 солдат / 15 декабря
- Украина призвала Израиль и Польшу не мешать чествованию ОУН-УПА / 5 января
- Путин рассказал об идущей в РФ антиалкогольной кампании / 19 декабря
- В Украине в годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6% – Госстат / 27 декабря
- В Китае не обнаружили случаев передачи неизвестной пневмонии от человека к человеку / 3 января
- Киев заявил о подписании мирового соглашения по спору с Газпромом / 30 декабря