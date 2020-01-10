В Абхазии протестующие снова собираются у администрации президента

10.01.2020, 9:57, Новости дня

У здания администрации президента Абхазии в Сухуме вновь начали собираться митингующие. Об этом сообщает ТАСС. На месте дежурят сотрудники МВД и государственной охраны.

На ночь у здания администрации оставались около 100 человек.

Как сообщили в администрации президента Рауля Хаджимбы, он предложил провести переговоры с протестующими. Пока ответа не поступило.

Накануне парламент Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту республики Раулю Хаджимбе с предложением уйти в отставку для стабилизации обстановки в стране. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.

9 января около 800 человек вышли на акцию протеста с требованием признать незаконными итоги президентских выборов. Митингующие пошли на штурм здания администрации президента. По их мнению, на прошедших выборах действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов.



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Последнее: У здания администрации президента Абхазии в Сухуме вновь начали собираться митингующие. Об этом сообщает ТАСС. На месте дежурят сотрудники МВД и государственной охраны. На ночь у здания администрации оставались около 100 человек. Как сообщили в администрации президента Рауля Хаджимбы, он предложил провести переговоры с протестующими. Пока ответа не поступило. Накануне парламент Абхазии на внеочередном заседании принял […]

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