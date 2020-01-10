«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 возместить 1,9 млрд рублей убытков

Авиакомпания «ИрАэро» направила в адрес «Гражданских самолетов Сухого» претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 млрд рублей в связи с эксплуатацией самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, авиакомпания требует от производителя лайнеров возместить 1,9 млрд рублей с момента начала эксплуатации SSJ-100 — с 2016 года. Претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием самолетов.

«В парке „ИрАэро“ девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — отметил источник.

В сумму 1,9 млрд рублей включены расходы по содержанию, ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов, а также упущенная выгода за период с начала эксплуатации самолета в 2016 году.

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