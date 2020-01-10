Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и герцогини Мегн из экспозиции королевской семьи

Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent.
Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании.
«Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в королевской семье. С понедельника фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи», – заявил генеральный менеджер музея Стив Дейвис.
Он отметил, что фигуры принца Гарри и герцогини Меган останутся частью экспозиции музея, поскольку являются одними из самых популярных и любимых. Их месторасположение пока не названо.
8 января британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми.
Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.
Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился в 5.26 6 мая 2019 года. Он – первый ребенок герцога и герцогини Сассекских и седьмой в очереди на трон.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent. Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании. «Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в […]
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