Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и герцогини Мегн из экспозиции королевской семьи

Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent.

Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании.

«Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в королевской семье. С понедельника фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи», – заявил генеральный менеджер музея Стив Дейвис.

Он отметил, что фигуры принца Гарри и герцогини Меган останутся частью экспозиции музея, поскольку являются одними из самых популярных и любимых. Их месторасположение пока не названо.

8 января британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился в 5.26 6 мая 2019 года. Он – первый ребенок герцога и герцогини Сассекских и седьмой в очереди на трон.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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