Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и герцогини Мегн из экспозиции королевской семьи

10.01.2020, 9:54, Новости дня

Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent.

Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании.

«Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в королевской семье. С понедельника фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи», – заявил генеральный менеджер музея Стив Дейвис.

Он отметил, что фигуры принца Гарри и герцогини Меган останутся частью экспозиции музея, поскольку являются одними из самых популярных и любимых. Их месторасположение пока не названо.

8 января британский принц Гарри и его супруга Меган заявили, что отказываются от королевского статуса и намерены стать финансово независимыми.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сочетались браком 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка. Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор родился в 5.26 6 мая 2019 года. Он – первый ребенок герцога и герцогини Сассекских и седьмой в очереди на трон.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent. Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании. «Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика