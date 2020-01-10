Автоновости: Компания Peugeot обновила цены в России

10.01.2020, 9:52, Новости дня

В ходе мониторинга российского авторынка выявлено обновление стоимости автомобилей французской марки Peugeot.

В частности, популярный седан Peugeot 408 теперь стал дешевле во всех имеющихся версиях. В свою очередь, производитель повысил стоимость кроссовера Peugeot 5008. Остальные модели также получили разницу в цене, отличающуюся в разных модификациях. Что касается седана Peugeot 408, то теперь стоимость опустилась до 999 тысяч рублей, что составляет разницу в 100 тысяч рублей.

Некоторые из версий седана также стали дешевле, однако выгода снизилась до 78 тысяч рублей. Новый просторный кроссовер на 7 мест Peugeot 5008 в зависимости от комплектации стал дороже на 20-30 тысяч рублей. Более компактная модель Peugeot 3008 также опустился на 100 тысяч рублей, будучи доступным теперь за 1,79 млн рублей.



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