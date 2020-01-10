Автоновости: Новый внедорожник MG Hector стал еще роскошнее

Первый выход внедорожника MG Hector состоялся летом 2019 года.

Напомним, разработчиками данной модели выступили специалисты крупных автомобильных брендов General Motors и SAIC. В продаже имеются модификации с 5-7 местами. Напомним, производителем установлен под капотом 1,5-литровый турбированный дизельный агрегат на 150 л.с. мощности в стандартной комплектации. Кроем того, теперь клиенты смогут приобрести улучшенную версию с 2-литровым бензиновым мотором на 170 л.с. мощности.

Независимо от комплектации, внедорожник MG Hector поставляется только с передним приводом. Предполагается, что старт продаж модели состоится уже в первой половине наступившего года и цена составит около 1,7 млн рупий в минимальной комплектации. В салоне предусмотрен мультимедийный комплекс с экраном, а также продвинутые системы безопасности.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent. Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании. «Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в […]