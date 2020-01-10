Автоновости: Новый внедорожник MG Hector стал еще роскошнее

10.01.2020, 9:32, Новости дня

Первый выход внедорожника MG Hector состоялся летом 2019 года.

Напомним, разработчиками данной модели выступили специалисты крупных автомобильных брендов General Motors и SAIC. В продаже имеются модификации с 5-7 местами. Напомним, производителем установлен под капотом 1,5-литровый турбированный дизельный агрегат на 150 л.с. мощности в стандартной комплектации. Кроем того, теперь клиенты смогут приобрести улучшенную версию с 2-литровым бензиновым мотором на 170 л.с. мощности.

Независимо от комплектации, внедорожник MG Hector поставляется только с передним приводом. Предполагается, что старт продаж модели состоится уже в первой половине наступившего года и цена составит около 1,7 млн рупий в минимальной комплектации. В салоне предусмотрен мультимедийный комплекс с экраном, а также продвинутые системы безопасности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лондонский Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл из экспозиции, посвященной британской королевской семье. Об этом сообщает Independent. Решение стало рацкцией на заявление пары о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании. «Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от «старшего» членства в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика