Эксперт: Славянские имена набирают популярность у россиян

Мужские имена вроде Добрыни и Ярополка вернулись и пользуются спросом среди молодых родителей, рассказал газете ВЗГЛЯД директор информационно-исследовательского центра «История фамилии», специалист по антропонимике Владимир Максимов.

По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния на конец 2019 года самыми популярными мужскими именами среди новорожденных оказались Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, а женскими – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

«За последние годы действительно появилось много имен, которые, казалось бы, давно забыты: Тимофей, Захар, Фома. Имена славянского происхождения, такие как Владимир, Ярослав – свою популярность со временем не потеряли. А славянские имена, так сказать, в «не русском понимании», которые не являются христианскими – стали периодически появляться: Добрыня, Ярополк», – говорит Максимов.

Эти имена пока только набирают популярность, и относятся к единичным случаям, сравнительно с масштабом всех родившихся в один год. Такие скачки наблюдались и в советское время, вспоминает эксперт.

Совершенно необычные и абсурдные имена в РФ встречаются очень редко, причем по большей части у звезд отечественной эстрады. Такие родители, как правило, совершенно не задумываются о будущем своих детей, говорит эксперт: если у мальчика слишком необычное имя, то и отчество его детей будет просто невообразимым.

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Последнее: Мужские имена вроде Добрыни и Ярополка вернулись и пользуются спросом среди молодых родителей, рассказал газете ВЗГЛЯД директор информационно-исследовательского центра «История фамилии», специалист по антропонимике Владимир Максимов. По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния на конец 2019 года самыми популярными мужскими именами среди новорожденных оказались Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, а женскими – София, […]