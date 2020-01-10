Британия приготовила собственные санкции против РФ после Brexit

Британские власти готовятся запустить собственный санкционный режим, который вступит в силу после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), пишет The Financial Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным издания, под санкции могут попасть граждане России, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии в связи с якобы имеющимися нарушениями прав человека, передает ТАСС.

Как указывает Financial Times, британское внешнеполитическое ведомство заявило, что новый санкционный режим может быть введен сразу после выхода страны из ЕС 31 января. В феврале или марте будут опубликованы подзаконные акты, которые будут включать список подпавших под санкции граждан, чьи активы на территории Великобритании будут заморожены.

Новый санкционный режим призван продемонстрировать сохранение позиций страны после Brexit, говорится в публикации. Лондон планирует использовать принятую в 2018 году «поправку Магнитского» к британскому закону о санкциях, которая позволяет замораживать активы и вводить визовые ограничения для нарушителей прав человека.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.

9 января депутаты Палаты общин британского парламента в третьем чтении приняли законопроект о Brexit.





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