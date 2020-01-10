Борт Москва – Новый Уренгой вынуждено сел в Нижневартовске

10.01.2020, 9:44, Новости дня

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), вынужденно приземлился в Нижневартовске (ХМАО), следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя.

Согласно информации на сайте воздушной гавани, рейс SU-1522 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в пятницу в 2.30 и должен был прибыть на Ямал через 3,5 часа, но утром совершил посадку в аэропорту Нижневартовска.

«Ожидается (прибытие в Новый Уренгой) в 17.50 (15.50 мск) сегодня», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте аэропорта.

В справочной службе аэропорта Нижневартовска причиной посадки стали сложные метеоусловия в пункте назначения, самолет планирует вылететь в 14.40 мск. На сайте перевозчика уточняется, что стоянка в Нижневартовске составит свыше семи часов.

По данным администрации Нового Уренгоя, в пятницу в городе наблюдаются метель и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за сильного ветра и плохой видимости на Ямале закрыты все зимние автодороги.

Напомним, в декабре у летевшего из Уфы в Нижневартовск пассажирского самолета отказал двигатель.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), вынужденно приземлился в Нижневартовске (ХМАО), следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя. Согласно информации на сайте воздушной гавани, рейс SU-1522 вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в пятницу в 2.30 и должен был прибыть на Ямал через 3,5 часа, но утром совершил посадку в аэропорту Нижневартовска. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика