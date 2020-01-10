Оппозиция Абхазии заявила о готовности к переговорам с президентом

10.01.2020, 9:37, Новости дня

Абхазская оппозиция, продолжающая митинги у здания администрации президента, готова к переговорам с Раулем Хаджимбой, сообщил лидер оппозиции Аслан Бжания.

«Да, конечно», – сказал Бжания, отвечая на вопрос о готовности к переговорам, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что соответствующего предложения от главы республики к нему пока не поступало.

Он подчеркнул, что «ситуация должна быть стабилизирована». «Мы должны ее пустить в правовое русло, налицо политический кризис. … Единственный выход, правовой выход – это провести новые повторные выборы», – добавил лидер оппозиции.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы назвали штурм попыткой государственного переворота.

На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту республики с предложением об отставке. Пресс-служба Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Абхазская оппозиция, продолжающая митинги у здания администрации президента, готова к переговорам с Раулем Хаджимбой, сообщил лидер оппозиции Аслан Бжания. «Да, конечно», – сказал Бжания, отвечая на вопрос о готовности к переговорам, передает ТАСС. В то же время он отметил, что соответствующего предложения от главы республики к нему пока не поступало. Он подчеркнул, что «ситуация должна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика