Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы

10.01.2020, 9:37, Новости дня

Между Симферополем и Ереваном с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Авиакомпания «Икар» уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам», – приводит его слова РИА «Новости».

В настоящее время вопрос находится на стадии подготовки, сказал Черняк. В частности, по его словам, согласуется расписание полетов, заключаются договоры с аэропортами.

С марта полеты будут осуществляться дважды в неделю, а дальше – в зависимости от спроса, но не более семи раз в неделю, рассказал глава комитета парламента Крыма.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией и будет «хорошим примером» для Китая и Турции.

Российская авиакомпания «Икар», созданная в 1993 году, была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Абхазская оппозиция, продолжающая митинги у здания администрации президента, готова к переговорам с Раулем Хаджимбой, сообщил лидер оппозиции Аслан Бжания. «Да, конечно», – сказал Бжания, отвечая на вопрос о готовности к переговорам, передает ТАСС. В то же время он отметил, что соответствующего предложения от главы республики к нему пока не поступало. Он подчеркнул, что «ситуация должна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика