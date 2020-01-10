Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы

Между Симферополем и Ереваном с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Авиакомпания «Икар» уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам», – приводит его слова РИА «Новости».
В настоящее время вопрос находится на стадии подготовки, сказал Черняк. В частности, по его словам, согласуется расписание полетов, заключаются договоры с аэропортами.
С марта полеты будут осуществляться дважды в неделю, а дальше – в зависимости от спроса, но не более семи раз в неделю, рассказал глава комитета парламента Крыма.
По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией и будет «хорошим примером» для Китая и Турции.
Российская авиакомпания «Икар», созданная в 1993 году, была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Абхазская оппозиция, продолжающая митинги у здания администрации президента, готова к переговорам с Раулем Хаджимбой, сообщил лидер оппозиции Аслан Бжания. «Да, конечно», – сказал Бжания, отвечая на вопрос о готовности к переговорам, передает ТАСС. В то же время он отметил, что соответствующего предложения от главы республики к нему пока не поступало. Он подчеркнул, что «ситуация должна […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Концерт Ольги Бузовой отменили: никто не хочет покупать билеты / 25 ноября
- В Брюсселе в новогоднюю ночь арестовали более 200 человек / 1 января
- Видео: Главные ошибки автомобилистов зимой / 17 декабря
- Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел из-за возгорания кучи мусора – СМИ / 13 декабря
- Бывшую «замкомандира полка «ДНР» Дрюк, которая перешла на строну Украины, суд приговорил к условному сроку / 22 декабря
- «Колхозница?»: кассир супермаркета оконфузила пафосную девушку-блогера / 24 декабря
- В ВДВ поступил комплект новейших боевых машин / 9 января
- Новым художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков / 30 декабря