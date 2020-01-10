«Этот самолет сконструирован клоунами». Boeing опубликовал переписку сотрудников о 737 MAX

Компания Boeing опубликовала сотни сообщений, отправленных друг другу сотрудниками авиаразработчика по поводу самолета модели Boeing 737 MAX, в частности о качестве разработки авиасимуляторов.
В апреле 2017 года двое сотрудников Boeing общались друг с другом в мессенджере, жалуясь на качество компьютерной системы, управляющей полетом MAX. «Этот самолет сконструирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны», – написал один из сотрудников Boeing, чье имя не раскрывается.
Одно из сообщений, датированное ноябрем 2015 года, проливает свет на лоббистские методы, к которым Boeing прибегал при появлении требований со стороны регуляторов, уточняет «Голос Америки». Сотрудник компании, в частности, в своем сообщении отмечает, что регулирующие органы, вероятно, потребуют разработки симулятора, который будет использоваться во время отработки определенного типа аварийных ситуаций, возникающих в кабине самолета.
«Мы будем очень сильно этому противостоять, и нам, скорее всего, понадобится поддержка на самых высоких уровнях, когда настанет время для окончательной договоренности», – написал сотрудник компании.
Представители Boeing заявили, что переписка «поднимает вопросы» о коммуникациях компании с Федеральным агентством гражданской авиации в связи с процессом утверждения симуляторов полета. Компания называет эту переписку «абсолютно неприемлемой», утверждая, что Boeing стремится к прозрачности в своих отношениях с регулирующим ведомством.
Полная версия текстовых сообщений без купюр была передана компанией в Конгресс и в Федеральное агентство гражданской авиации в декабре прошлого года.
29 октября 2018 года практически новый Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air упал в море через 12 минут после взлета, никто из 189 находившихся на борту людей не выжил.
Второе крушение 737 MAX произошло меньше чем через полгода после первого: и вновь практически новый Boeing 737 MAX эфиопской Ehtiopean Airlines падает вскоре после взлета. В авиакатастрофе погибли 157 человек.
Один из потенциальных виновников катастроф – MCAS, или Maneuvering Characteristics Augmentation System – система усиления характеристик маневрирования.
Эта программа автоматически опускает нос самолета при определенных условиях. Ее добавили в Boeing 737 MAX, чтобы приблизить управляемость новой модели к старым 737-м. Для экономии топлива в линейке 737 MAX используются заметно увеличенные двигатели, расположенные немного иначе, чем в предыдущих самолетах семейства.
За счет этого в определенных режимах (например, при взлете) самолет может слишком высоко задирать нос, что повышает риск сваливания. MCAS в таких условиях автоматически опускает нос, выравнивая лайнер.
В случае с самолетом Lion Air MCAS получала неправильные показания от одного из датчиков угла атаки и ошибочно активировалась, направляя самолет вниз. Судя по предварительному отчету, пилоты безуспешно пытались побороть ее «помощь».
После двух аварий с практически новыми самолетами ключевая авиапрограмма компании Boeing – 737 МАХ – оказалась под угрозой. Пошатнулось доверие не только к крупнейшему авиапроизводителю, но и к американской системе сертификации авиационной безопасности, на которую равнялись авиарегуляторы по всему миру.
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) уже заявило, что не удовлетворено предложенным Boeing решением по исправлению ошибок в 737 МАХ и будет выдвигать компании отдельные – возможно, даже более строгие, чем в США, – требования перед выдачей самолетам этого типа нового разрешения на полеты.
Boeing несет миллиардные убытки.
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