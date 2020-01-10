Дональд Трамп перестал отрицать доказательства глобального потепления

10.01.2020, 9:30, Разное

Американский госглава Дональд Трамп перестал отрицать доказательства глобального потепления. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.
Как сообщается, американский президент признает, что факты относительно этого явления не выдуманы и имеют под собой почву. Более того, Трамп заявил о том, что он, как и многие приверженцы борьбы за экологию Земли, хочет, чтобы воздух и вода были чище.

Такой комментарий лидер США дал в ответ на вопрос, считает ли он мистификацией и манипулированием тему защиты природы и критических изменений климата планеты. Известно, что ранее лидер США крайне скептически относился к борцам за экологическую безопасность и называл активистов «Гринписа» и прочих организаций и фондов «умниками, которые тянут деньги».

Стоит отметить, в 2017-м США прекратили свое участие в Парижском соглашении по климату. Согласно данному договору, заключенном в 2015 году, на решение климатических проблем в развивающихся странах мира следовало направить 100 миллиардов долларов. Ранее подобные меры регулировал так называемый «Киотский протокол», подписанный в 1997 году. Поменяется ли у властей Соединенных Штатов отношение к финансированию экопроектов, пока не известно.



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