EyeQue для определения остроты зрения через смартфон появился на выставке CES 2020

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе презентовали гаджет под названием EyeQue. Этот маленький аппарат предназначен для определения остроты зрения через смартфон.

Похожее на игрушку-калейдоскоп устройство крепится на экран телефона, на который предварительно следует установить вышеупомянутую разработку. В режиме теста необходимо поочередно смотреть в глазок EyeQue, где на экране образуются 2 линии красного и зеленого цвета. С помощью регулятора на трубке гаджета нужно подкрутить картинку так, чтобы полоски превратились в одну желтую. Для более достоверного результата процедуру повторяют несколько раз, после чего программа создает рецепт для очков. Для лучшего эксперимента специалисты рекомендуют применять специальный тестовый оптический прибор.

Затем текстовые очки надевают и делают фото на смартфон. В программе EyeQue юзер отмечает центры зрачков фломастерами в виде крестиков. За счет итогового рецепта можно заказать очки в интернете или приобрести их в оптике.

Гаджет доступен к покупке на американском рынке за 20-70 долларов. В комплекте предлагается возможность бесплатно завести годовой аккаунт на сайте предприятия, где можно отслеживать прогресс своего зрения.

В прошлом году проект наградили премией Innovation Award за инновационность на выставке CES. Моделированием новинки занимаются эксперты из Массачусетского технологического института.

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