17 человек на борту: вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре

На полуострове Таймыр вертолет Ми-8 с 17 людьми на борту экстренно сел из-за отказа двигателя. В настоящий момент данных о пострадавших нет, пишет телеканал «360». Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства происшествия.

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