Моряки пропали с баржи на Камчатке

Поиски двоих моряков, пропавших со стоящей у причала в бухте Крашенинникова баржи, ведутся на Камчатке, сообщили в региональном УМВД.
В УМВД отметили, что моторное судно «КЖ» прибыло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и ошвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту судна оставались двое моряков, которых в этот день видели последний раз. О пропаже людей в полицию другие члены экипажа заявили 7 января, после чего началась поисковая операция. Официально о ее проведении стало известно только в пятницу.
«Со слов коллег, мужчины не могли покинуть баржу и сойти на берег. Кроме того, на борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте нахождения ничего не известно. К поискам привлечены водолазы, сотрудники правоохранительных органов и военные», – передает РИА «Новости» сообщение представителя ведомства.
По данным Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, четыре водолаза ищут пропавших в бухте Крашенинникова с четверга.
«Сегодня поиск продолжается», – говорится в сообщении ДВРПСО.
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