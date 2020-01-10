Экс-министр иностранных дел Польши — РФ делает диалог с ней невозможным

Российская Федерация и дальше пытается улучшить свои позиции, а так как 2020 год полон годовщин, Польше надо быть настороже, так как она рискует пострадать, уверена бывшая глава польского МИД Анна Фотыга. В эфире телеканала TVP Info она подчёркивает, что слова президента РФ касательно ответственности Польши за Вторую мировую войну и холокост лживы, но они не являются ничем новым.



Reuters

«Заявления Владимира Путина об ответственности Польши за Вторую мировую войну и холокост «лживы», но они не являются ничем новым», — считает бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга, которая ныне занимает пост евродепутата от партии «Право и справедливость». Она также выступила в роли автора резолюции Европейского парламента, осуждающей пакт Молотова — Риббентропа. В эфире телеканала TVP Info Фотыга советует быть бдительными по отношению к России.

«Российская Федерация не впервые пытается улучшить свои позиции. 2020 год полон годовщин, и мы должны быть бдительными. Ничего не меняется», — объяснила экс-министр.

Политик также отметила, что Европейский парламент действует сегодня достаточно решительно. «Хотя, конечно, мы все считаем, что лучшей ситуацией была бы ситуация диалога с Россией, но своими действиями РФ препятствует этому диалогу», — добавила она.

Ссылаясь на недавние события на Ближнем Востоке, Фотыга оценила, что отсутствие жертв и только материальный ущерб, нанесённый ракетным ударом Ирана по американским базам в Ираке, свидетельствуют об «оперативной эффективности коалиции», в которой также участвуют поляки.

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