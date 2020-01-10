Генерал ФСБ оценил версию о «сбитом ракетой» украинском Boeing в Иране

Основания для заявлений о том, что украинский авиалайнер Boeing 737 в Тегеране якобы сбили из ракеты, отсутствуют, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Я считаю, что оснований делать такие заявления, нет. Все может быть, но пока таких оснований я не вижу», – приводит его слова РИА «Новости».

Джабаров также подчеркнул, что «российского следа там нет и быть не может».

Сенатор отметил, что эта ситуация напоминает то, как развивались события с малайзийским Boeing, когда «поторопились во всем обвинить Россию, однако никаких доказательств так и не было представлено». «Это просто политическая игра», – подчеркнул законодатель.

Так и в этом случае, «Запад заранее назначил виновным Иран в этой трагедии», заключил Джабаров.

В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране. Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.

Между тем на Западе утверждают, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

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