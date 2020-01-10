Украинский боксер Ломаченко опубликовал в соцсетях видео с российским спецназом

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко на своей странице в Instagram опубликовал видео о вере, в котором фигурирует российский спецназ.

На видеоряд с российскими военными наложен стих о вере, а в титрах указана благодарность «вежливым людям». Такими словами в России называют военнослужащих РФ в форме без опознавательных знаков.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Оригинал видео был опубликован на YouTube-канале российского монастыря «Корсунская пустынь», который находится в Орловской области РФ.

Видео на странице Ломаченко черно-белое, в оригинале оно цветное и нашивки российского флага на военной форме видны лучше.

ВИДЕОВидео: Корсунская пустынь / YouTube

Ломаченко родился в Белгород-Днестровском одесской области. Украинец выступает на профессиональном ринге с 2013 года, за это время он провел 15 боев, победив в 14 из них и потерпев одно поражение.

Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории «франчайзинговым» чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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