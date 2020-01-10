Вертолет Ми-8 с отказавшим двигателем аварийно сел в Красноярском крае

10.01.2020, 9:12, Новости дня

Вертолет Ми-8 компании «Красавиа» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В 289 километрах северо-восточнее Хатанги произошла вынужденная посадка вертолета Ми-8 компании «Красавиа», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 25 декабря в экстренных службах региона сообщили, что вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, пострадали 15 человек. У воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.



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