Киргизия усилила охрану рубежей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта в Баткенской области на границе с Таджикистаном, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Правоохранителям поручили проводить постоянное патрулирование местности и реализовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности граждан в приграничных районах и недопущения эскалации инцидента, передает РИА «Новости».
Вице-премьеру Киргизии Женишу Разакову поручено усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей, для скорейшего урегулирования ситуации и полного снятия напряженности.
Как сообщили в пресс-службе погрануправления госкомитета нацбезопасности (ПУ ГКНБ) Таджикистана, конфликты между жителями Таджикистана и Киргизии с применением охотничьего оружия произошли 9 и 10 января в селах возле границы двух стран.
В настоящее время ситуацию взяли под контроль сотрудники правоохранительных органов и пограничники двух стран, ведется следствие, передает ТАСС.
«Совместная следственная группа правоохранительных органов Таджикистана и Киргизии проводит расследование инцидента с целью выяснения его мотивов и установления личностей зачинщиков», – информирует пресс-служба пограничников.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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