Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Илон Маск и его возлюбленная с самого начала старались скрывать свои отношения от публики. Однако недавно стало известно, что Клэр Буше родит миллиардеру первенца, который станет его шестым ребенком.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлела себя голой. Таким образом подруга Илона Маска продемонстрировала свою беременность, доказательством которой стал прилично выступающий живот. Кроме этого, канадская певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, решила дополнительно подчеркнуть свое состояние, наложив с помощью фоторедактора на контуры живота кадр ребенка в утробе. Этот сюжет спровоцировал неоднозначную реакцию поклонников артистки под псевдонимом Grimes. Некоторых возмутил полностью обнаженный вид возлюбленной бизнесмена, на что она ответила: интересное положение заставляет ее чувствовать себя «неукрощенной».



Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска. Вот только и такая критика не задела партнершу предпринимателя. Как отметила Буше, ей не нужны средства ни одного мужчины на планете.

Пара начала встречаться вскоре после расставания изобретателя с актрисой Эмбер Херд. Впервые он появился с певицей на публике в мае 2018 года, посетив бал Института Костюмов Met Gala. Не так давно на просторах интернета обнародовали снимки инженера с артисткой на новогодней вечеринке у Ким Кардашьян.

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