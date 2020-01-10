Киргизское село эвакуировали из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. По данным телеканала «360», людей временно переселили в здание школы. «В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности», – цитирует пресс-службу администрации Баткенской области Киргизии РИА Новости. Известно, что подразделения пограничников, которые находятся в Баткенской области, перевели на усиленный режим службы.
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