Танкер под российским флагом столкнулся с лодкой в Черном море

Танкер Glard-2 под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции, сообщили местные СМИ.

Как передает телеканал «Хабер тюрк», авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Трое рыбаков были спасены, остальные пока числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

Причина инцидента устанавливается. Отмечается, что в настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

Напомним, в феврале 2018 года многоцелевой разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise опасно сблизился с российским военным транспортным судном «Кызыл-60» неподалеку от Босфора у северного побережья Турции.





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