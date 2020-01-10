Женщина в Бурятии побила медиков скорой за самолюбование перед зеркалом

10.01.2020, 8:51, Новости дня

Жительница Улан-Удэ разозлилась на приехавшую на вызов к мужу бригаду медиков скорой помощи и побила их за то, что они смотрелись в зеркало, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел в одном из жилых домов в Октябрьском районе. 52-летняя жительница Улан-Удэ вызвала медицинских работников для оказания помощи ее мужу, у которого было поранено лицо.

Поведение прибывших на вызов медиков женщине не понравилось. «Недолго думая, хозяйка ударила одну из них в лицо, а вторую – в живот», – говорится в сообщении.

Фельдшер нажала переносную кнопку тревожной сигнализации и прибывшая группа сотрудников вневедомственной охраны увезла хозяйку в отделение полиции.

Как отметила женщина, причиной ее поступка стало то, что «ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене».

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