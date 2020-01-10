Apple обвинили в нарушении патентных прав в США

Американская компания Masimo, выпускающая медицинское диагностическое оборудование, обвинила корпорацию Apple в нарушении патентных прав, следует из документов, поступивших в электронную базу федерального суда Центрального округа штата Калифорния.

В исковом заявлении, поданном Masimo, утверждается, что разработки этой компании и ее дочерних структур были без разрешения применены Apple при создании часов Apple Watch, передает ТАСС.

По словам адвокатов Masimo, речь идет, в частности, о датчиках, позволяющих измерять уровень кислорода в крови.

Отмечается, что в 2013 году представители Apple предложили Masimo сотрудничество и ознакомились с некоторыми ее разработками. Компании подписали соглашение о неразглашении информации.

Вскоре после этого руководство Apple приняло на работу ряд сотрудников Masimo, в том числе специалистов, которые владели информацией о последних разработках компании.

В Masimo полагают, что Apple без разрешения использовала не менее десятка запатентованных ею разработок. Истцы требуют, чтобы суд запретил компании делать это, а также обязал выплатить компенсацию.

Ранее стало известно о секретном проекте Apple по спутникам.

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