Apple обвинили в нарушении патентных прав в США

Американская компания Masimo, выпускающая медицинское диагностическое оборудование, обвинила корпорацию Apple в нарушении патентных прав, следует из документов, поступивших в электронную базу федерального суда Центрального округа штата Калифорния.
В исковом заявлении, поданном Masimo, утверждается, что разработки этой компании и ее дочерних структур были без разрешения применены Apple при создании часов Apple Watch, передает ТАСС.
По словам адвокатов Masimo, речь идет, в частности, о датчиках, позволяющих измерять уровень кислорода в крови.
Отмечается, что в 2013 году представители Apple предложили Masimo сотрудничество и ознакомились с некоторыми ее разработками. Компании подписали соглашение о неразглашении информации.
Вскоре после этого руководство Apple приняло на работу ряд сотрудников Masimo, в том числе специалистов, которые владели информацией о последних разработках компании.
В Masimo полагают, что Apple без разрешения использовала не менее десятка запатентованных ею разработок. Истцы требуют, чтобы суд запретил компании делать это, а также обязал выплатить компенсацию.
Ранее стало известно о секретном проекте Apple по спутникам.
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Последнее: Индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,4% – до 3107 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% – до 1598 пунктов. Следует из данных Московской биржи.
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