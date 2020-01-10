На новые больницы для всей России в 2020 году потратят в 8 раз меньше, чем на благоустройство Москвы

10.01.2020, 8:47, Новости дня

На строительство объектов здравоохранения для 46 регионов выделили 35,5 млрд рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился в 2020 году выделить российским регионам на строительство больниц и поликлиник 35,5 млрд рублей. Эти деньги разделят между 46 регионами. При этом в Москве за 2019 год потратили на укладку плитки и прочее благоустройство в 8 (восемь!) раз больше. Лишь с января по октябрь столица освоила 281 миллиард рублей, чтобы «похорошеть при Сергее Собянине».

Если сравнить траты на больницы с расходами на содержание высших чиновников, то и тут здравоохранение проигрывает. На чиновников администрации президента и правительства, на депутатов Госдумы и сенаторов в бюджете на 2020 год заложено 39,5 млрд рублей, на 11% больше, чем на строительство новых медучреждений. На вооружение РФ потратит в текущем году 1,5 трлн рублей, в 40 раз больше, чем на больницы для всей страны.

В 2021 году на здравоохранение выделили на 17% меньше, чем в 2020-м – 29,54 млрд рублей. Всего же в рамках национального проекта «Здравоохранение» правительство потратит 793,2 млрд рублей в 2020-22 гг. В среднем это составляет 1810 рублей в год – по объему расходов на здравоохранение на душу населения РФ располагается на 91 месте в мире, между Нигером и Суданом.



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Последнее: На строительство объектов здравоохранения для 46 регионов выделили 35,5 млрд рублей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился в 2020 году выделить российским регионам на строительство больниц и поликлиник 35,5 млрд рублей. Эти деньги разделят между 46 регионами. При этом в Москве за 2019 год потратили на укладку плитки и прочее благоустройство в 8 (восемь!) раз больше. […]

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