Политолог объяснила, почему позиция Владимира Путина является действительно важной для ливийцев

10.01.2020, 8:47, Новости дня

Россия может помочь ливийцам преодолеть кризис, считает Юлия Стрелкова

Официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари сделал официальное заявление касательно российской инициативы по установлению мира в Ливии.

Пресс-секретарь ЛНА заявил, что высшее руководство вооруженных сил одобряет предложенную президентом России Владимиром Путиным инициативу, которая направлена на восстановление мирной жизни и стабильности в Ливии. Он также подтвердил, что для ЛНА главными целями является мир и стабильность в стране. Однако борьба с терроризмом на этом не окончится, поскольку в Ливии все еще функционируют группировки, классифицированные террористическими по резолюциям СБ ООН.

Политолог Юлия Стрелкова поделилась своим мнением относительно заявления аль-Мисмари. Она уверена, что позиция Владимира Путина считается среди ливийцев действительно важной.

Россия уже успела зарекомендовать себя в статусе антикризисного арбитра в странах ближневосточного региона. Примером тому стали решительные действия в Сирийской Арабской Республике.

 «Они готовы к нему прислушиваться, тем более, что сейчас страна находится в непростой ситуации и РФ может помочь преодолеть кризис» — заключила политолог.

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по урегулированию кризиса в Ливии, о чем заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Лидеры отметили, что немедленное прекращение огня в Ливии является безотлагательным приоритетом в рамках урегулирования ситуации в регионе на основе Схиратского соглашения.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама»: военнослужащие стремятся освободить страну от боевиков, захвативших часть территорий страны после произошедшей в 2011 году революции, поддерживаемой США. В настоящий момент бóльшая часть страны контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченной террористами столицы — города Триполи.



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