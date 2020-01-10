Календарь: 10 января — Появилось выражение «перейти Рубикон»

В 49 году до нашей эры Юлий Цезарь (будучи тогда еще полководцем и наместником в Галлии), возвращавшийся из завоеванной им Галлии, подошел к пограничной реке Рима Рубикону. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию.
Переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезал себе путь к отступлению, приняв решение стать единовластным правителем Рима. Выражение «перейти Рубикон» с тех пор стало крылатым, означающим точку невозврата…
10 января, перейдя границу, с одним легионом из 300 всадников Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну в Риме.
Сопротивления Цезарь не встретил. Поэтому победитель галлов легко овладел Римом и Италией. По заданию сената Помпей (правитель Рима) срочно набрал армию.
Цезарь не сразу выступил с боевыми действиями против Помпея. Он был готов на серьезные уступки, чтобы избежать кровопролития гражданской войны и всячески оттягивал начало военных действий, ведя переговоры. Но как на одной, так и на другой стороне было много влиятельных лиц, явно заинтересованных в войне.
Боевых действий не удалось избежать, и у города Фарсала помпеевцы были разбиты легионом Цезаря. Тем самым окончательно утвердилась власть Юлия Цезаря в Риме.
События дня:
1863 г. — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена.
1878 г. — одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.
1946 г. — первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне.
Именинники:
Александр, Леонид, Николай, Петр.
Родились:
Алексей Николаевич Толстой (1883–1945 гг.) — русский писатель.
Род Стюарт (1945 г.) — британский певец и автор песен.
Джордж Форман (1949 г.) — американский боксёр-профессионал, Олимпийский чемпион, чемпион мира.
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