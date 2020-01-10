Танки на Госдуму: один из авторов World of Tanks создает партию и идет на выборы

«Партия прямой демократии» собирается в 2020 году баллотироваться в регионах.

В российской политике появляется новый игрок – один из создателей World of Tanks Вячеслав Макаров решил основать собственную партию и баллотироваться в органы власти: в 2020 году в региональные, а в 2021 году – замахнуться на Госдуму.

Политическая организация директора по продукту WoT получит название «Партия прямой демократии», об этом сам Макаров рассказал «Коммерсанту». В первую очередь новая политическая структура рассчитана на айтишников. «Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», – отметил Макаров.

Учредительный съезд «Партии прямой демократии» состоится 5 марта. В оргкомитет партии войдут Вячеслав Макаров, замруководителя юридической службы сервиса «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, генеральный директор компании «интернета вещей» Unwired Devices Олег Артамонов, экс-продюсер ЖЖ («Живого журнала») Тимофей Шевяков и директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Партия создателя World of Tanks создаст мобильное блокчейн-приложение, вложив в него до миллиона долларов.

Знаменитый во всем мире танковый симулятор создала белорусская компания Wargaming.Net, зарегистрированная на Кипре. Владеет Wargaming гражданин Белоруссии Виктор Кислый. Ежедневно только в России в World of Tanks играют около трех миллионов человек.

Ранее «Блокнот» писал, что виртуальные танковые и прочие сражения это не только забава, но и бизнес, годовой оборот которого уже превышает миллиард долларов.

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