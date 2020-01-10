Жительницу Уссурийска направят на обследование после заявлений об избиении врачом

10.01.2020, 8:44, Новости дня

Жительница Уссурийска, обвинившая местного стоматолога в нанесении ей телесных повреждений, направлена на судебно-медицинское обследование, сообщили в пресс-службе городского отдела МВД России.

«Полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы горотдела МВД России.

Как отметили в ведомстве, 47-летняя заявительница сообщила, что в результате конфликта со стоматологом ей якобы были причинены телесные повреждения.

«В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования», – добавили в МВД.

Ранее СК по Приморскому краю начал проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог якобы отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга. Однако позже в Сети появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач действительно вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Люди так часто употребляют это слово, что смысл его начинает ускользать от понимания, превращаясь в политический маркер. Ведь для участников майдана и ополченцев Донбасса, Владимира Путина и Си Дзинь Пиня, нищего и миллиардера, полицейского и вора, священника и хипстера оно означает совсем не одно и то же. И, когда его произносит каждый из них, для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика