Жительницу Уссурийска направят на обследование после заявлений об избиении врачом

Жительница Уссурийска, обвинившая местного стоматолога в нанесении ей телесных повреждений, направлена на судебно-медицинское обследование, сообщили в пресс-службе городского отдела МВД России.
«Полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений женщине, обратившейся в городскую стоматологическую больницу за оказанием медицинской помощи ее внуку», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы горотдела МВД России.
Как отметили в ведомстве, 47-летняя заявительница сообщила, что в результате конфликта со стоматологом ей якобы были причинены телесные повреждения.
«В настоящее время заявительница направлена на прохождение судебно-медицинского обследования», – добавили в МВД.
Ранее СК по Приморскому краю начал проверку после сообщений в СМИ о том, что женщине, пришедшей с ребенком в поликлинику в Уссурийске, стоматолог якобы отказал в приеме, после чего сломал ей два пальца, выхватывая мобильный телефон, которым она вела съемку, и нанес сотрясение мозга. Однако позже в Сети появилась запись со стационарной видеокамеры поликлиники, на которой видно, что врач действительно вырывает телефон из рук женщины, но не бьет ее.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Люди так часто употребляют это слово, что смысл его начинает ускользать от понимания, превращаясь в политический маркер. Ведь для участников майдана и ополченцев Донбасса, Владимира Путина и Си Дзинь Пиня, нищего и миллиардера, полицейского и вора, священника и хипстера оно означает совсем не одно и то же. И, когда его произносит каждый из них, для […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский подписал закон, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам / 25 декабря
- Названы сроки начала испытаний частного ракетного водородного двигателя / 23 декабря
- Рада одобрила создание единого реестра педофилов / 19 декабря
- Блогеров возмутило фото владельца «Тануки» из Африки / 27 декабря
- Россияне назвали фильм 2019 года / 18 декабря
- В Украине появился языковой омбудсмен / 27 ноября
- Соловьев: Карьера Горбачева – от президента СССР до рекламщика пиццы / 3 декабря
- В России изменяют правила поверки счетчиков / 8 января