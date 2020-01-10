Названа самая опасная диета

Специалисты сравнили различные ограничения в приеме пищи по нескольким параметрам: эффективность для снижения веса, простота/сложность соблюдения правил и влияние на профилактику/развитие самых распространенных заболеваний. По итогам исследований было выявлено, что самой опасной для здоровья является та диета, которая предполагает сокращение употребления углеводов и увеличение потребления жиров.

«При переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз», – рассказала врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева. Она пояснила, что необходимую энергию для полноценной работы организм получает именно из углеводов. Однако в случае их ограничения организм использует как расходный материал жировую ткань, передает телеканал «360».

«При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление», – дополнила эксперт в разговоре с корреспондентами газеты «Комсомольская правда».

После такой диеты у человека наблюдается упадок сил, т.к. организм получает энергию из непривычного источника (из жира). Кроме того, появляются ломота в мышцах и агрессия, снижаются когнитивные способности. Также кетодиета может способствовать развитию болезней сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты сравнили различные ограничения в приеме пищи по нескольким параметрам: эффективность для снижения веса, простота/сложность соблюдения правил и влияние на профилактику/развитие самых распространенных заболеваний. По итогам исследований было выявлено, что самой опасной для здоровья является та диета, которая предполагает сокращение употребления углеводов и увеличение потребления жиров. «При переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным […]