Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства – СМИ

Иран случайно сбил самолет «Международных авиалиний Украины» в Иране двумя ракетами российского производства. Об этом 9 января сообщил CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации телеканала, самолет был сбит двумя ракетами созданного в России зенитно-ракетного комплекса «Тор».

Источники CBS News заявили, что американские спутники обнаружили два пуска ракеты «земля-воздух», которые произошли незадолго до взрыва самолета.

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт написал в Twitter, что на видео, которое есть в распоряжении газеты, зафиксирован момент попадания второй ракеты в самолет МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 –Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии.

Нацполиция Украины расследует катастофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Иран обнародовал предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди прочих изучается версия поражения Boeing ракетой российского зенитного комплекса «Тор».

9 января журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке сообщил, что самолет «Международных авиалиний Украины» могла по ошибке сбить система противовоздушной обороны Ирана. Чиновники на условиях анонимности рассказали, что самолет мог быть поражен ракетой созданного в России зенитно-ракетного комплекса «Тор». Канал CNN со ссылкой на источники также сообщил, что в США все больше склоняются к версии, что Иран по ошибке сбил самолет. В Иране эту версию отрицали.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух».

