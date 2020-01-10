Мнение: Кровавая «реабилитация» полковника Зубанича

О том, как полковник 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Виктор Зубанич пытался уйти от уголовной ответственности за убийство подчиненного и иные уголовные преступления путем организации показательных обстрелов территории ДНР для прессы.

Кровавая «реабилитация» полковника Зубанича

Накануне Рождественского сочельника украинские каратели из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ нанесли минометный удар по многострадальному селу Коминтерново на юге ДНР. Событие в свете ситуации на линии противостояния киевским захватчикам довольно обычное, однако разведорганам Народной Республики стало известно о нетривиальных мотивах этого военного преступления.

Стало известно, что комбриг 10-й бригады Василий Зубанич отдал приказ своим подчиненным обстрелять жилые дома села, чтобы спровоцировать подразделения Народной Милиции на ответный огонь, специально для приехавших в расположение бригады журналистов украинского телеканала «1+1».

Таким образом он рассчитывал не только поддержать «реноме» 10-й бригады, как воюющего соединения, но и дать столь необходимую Киеву «картинку» о «нарушении перемирия» войсками ДНР.

Таким образом полковник Зубанич пытается не только заручиться поддержкой «патриотической общественности», но и реабилитироваться в глазах начальства за свои «грехи», на которые особо богатым оказался конец ушедшего года.

Напомним, что в ноябре комбриг в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего подчиненного. А чуть позже чуть не устроил боестолкновение с сотрудниками СБУ, которые пытались пресечь противоправные действия подчиненных ему боевиков.

Так, 29 ноября Зубанич в пьяном виде (в котором он находится довольно часто) отправился в расположение 8-го батальона бригады. В ходе «инспекции» боевики батальона начали высказывать «бухому» начальнику свои претензии по поводу работы службы тыла соединения, в котором разворовывается большая часть предназначенного им вещевого и продуктового довольствия. Полковник возмутился таким вопиющим «нарушением субординации» кричащих на него боевиков и не долго думая застрелил из табельного пистолета самого активного и эмоционального из них.

Разумеется, в штаб группировки он отрапортовал о гибели военнослужащего в результате «обстрела сепаратистами позиций батальона», но у преступления было немало свидетелей, и руководство и контролирующие органы получили полную информацию о том, что произошло на самом деле. По слухам, чтобы замять это дело, комбригу пришлось заплатить весьма внушительную сумму. Впрочем, гарантии, что расследование обстоятельств гибели военнослужащего не будет возобновлено, нет.

А уже в декабре мародеры из 10-й бригады ВСУ едва не расстреляли под Мариуполем сотрудников СБУ, которые мешали тащить уворованный по приказу комбрига контейнер.

Сотрудники военной контрразведки СБУ и представители группы военно-гражданского сотрудничества, отрабатывая информацию от местных жителей, застали за неприглядным занятием боевиков 10-й бригады в районе села Бердянское, когда они вывозили 20-тонный контейнер, похищенный из частного домовладения.

Прибывший на место конфликта командир 10-й бригады полковник Василий Зубанич не придумал ничего лучшего, как приказать своим подчиненным возобновить движение с украденным контейнером, а разведчикам соединения – перекрыть дорогу «Мариуполь-Новоазовск», чтобы грабителям не могли помешать сотрудники военной комендатуры, прибывшие на подмогу СБУ.

Накал страстей был столь велик, что в любую секунду могла начаться пальба не только в воздух. В итоге СБУшникам пришлось «слиться по тихой грусти» — воевать с горными стрелками они были явно не готовы.

А жители Бердянского, которых за три недели окончательно достали бесчинства и мародерство 10-й бригады, обратились на горячую линию «президента» Украины.

В результате командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал Владимир Кравченко был вынужден срочно выехать под Мариуполь в штаб 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, чтобы разбираться в обстоятельствах. В результате «разборок» Зубанич остался на своем месте, но получил «китайское» предупреждение. И с его дальнейшей судьбой пока что не все ясно.

Столь лояльное отношение к «шалостям» комбрига связано в том числе и с тем, что этот полковник-каратель является «Хероем Украины» и «живой легендой ВСУ».

Родившийся 9 февраля 1983 года в селе Голятин Межгорского района Закарпатской области Украинской ССР Василий Зубанич в 2000 году поступил в Одесскую военную академию.

По окончании академии был направлен для прохождения службы в 24-ю отдельную механизированную бригаду (Яворов, Львовская область). В дальнейшем был назначен командиром роты 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, затем стал начальником штаба батальона, а 31 декабря 2013 года был назначен командиром 15-го батальона.

В мае 2014 года, с началом агрессии Украины против Народных Республик, 15-й отдельный горно-пехотный батальон был направлен в зону боевых действий. Согласно справке Генштаба ВСУ, подполковник Зубанич руководил своим батальоном в боях в районе Новоанновки, Нижнетёплого, Бахмутовки, Чернухина, Трёхизбенки, Станицы Луганской, Макарова, Счастья, а также некоторых других населённых пунктов Луганской и Донецкой областей.

С ноября 2014 года батальон находился в районе Дебальцева, где его боевики понесли большие потери, что было расценено киевским режимом, как проявление «хероизма», и Зубанича наградили «золотой зведой героя».

22 сентября 2015 года Зубанич был назначен командиром формирующейся 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (Коломыя, Ивано-Франковская область). Выступая на пресс-конференции в Ивано-Франковске, посвящённой формированию бригады, Зубанич сдуру ляпнул, что целью её создания является защита региона от теоретически возможных территориальных посягательств Румынии, а также «освобождение Крыма». В результате этого выступления тупой и решительный полковник приобрел у «патриотической общественности» репутацию отважного, и главное – национально-свидомого полководца, что не раз помогало ему в неприятных ситуациях, в которые Зубанич в силу вороватости, пьянства, и склонности «быковать» постоянно попадает

Формирование бригады в составе оперативного командования «Запад» было завершено к 13 января 2016 года, после чего бригада была направлена в зону боевых действий (район Марьинки и Красногоровки ДНР).

И там Зубанич выступил в амплуа военного преступника, отдав приказ на обстрел жилых районов Старомихайловки на западной окраине Донецка и Красногоровки.

«Командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Василий Зубанич в ночь на 15 июня 2016 года лично приказал вести обстрел жилых домов в населенных пунктах Красногоровка и Старомихайловка из гаубиц калибра 152 мм. Жертвами стали две женщины 35 и 47 лет», — констатируют документы Генпрокуратуры ДНР.

По информации оперативного командования, Зубанич также приказал открыть огонь по позициям боевиков националистического батальона «Айдар», «имитируя ответный огонь военнослужащих ДНР», в результате чего было ранено четверо «айдаровцев».

В октябре 2016 года Следственный комитет Российской Федерации в отношении Зубанича возбудил уголовное дело по подозрению в «нарушении положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооружённых конфликтов немеждународного характера» и «применении запрещённых средств и методов ведения войны».

В частности, Управлением СК РФ по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, установлено, что «15 июня 2016 года Василий Зубанич и военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ провели артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, территории населённых пунктов Красногоровка и Старомихайловка Донецкой области Украины, в результате которого пострадали два мирных жителя, не участвующие в вооружённом конфликте»

Уголовное дело против Зубанича завело и Следственное управление Генеральной прокуратуры.

8 ноября официальный представитель СК РФ заявил, что «собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу обвинения в организации применения в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международными договорами Российской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ».

Как мы видим, Василий Зубанич продолжает свой путь военного преступника. Причем, как это ни парадоксально звучит, для того, чтобы прикрыть другие свои преступления – общеуголовного порядка.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/krovavaya-reabilitatsiya-polkovnika-zubanicha/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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