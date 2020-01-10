Роспотребнадзор рассказал, как правильно пользоваться мобильным телефоном

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья.

«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более 2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что держать трубку мобильного нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность воздействия излучения на мозг в четыре раза.

В Роспотребнадзоре добавили, что очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на человека. Кроме того, не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

«Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно если в этом нет никакой необходимости», – сообщили в ведомстве.

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