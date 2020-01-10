Синоптики объяснили аномальное тепло в России

В РФ установилась аномально теплая погода, так как вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум», сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«Обычно он («максимум») образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», – передает РИА «Новости» слова Варакина.
Он добавил, что в этом году антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.
«Поэтому у нас на юге Бурятии и минус 25 и минус 30, а циклоны движутся свободно через Урал, неся с собой атлантическое тепло, а весь холод идет не над Сибирью, а в Канаду, на Аляску, где морозы доходят до минус 30 градусов. В Квебеке – а это широта Крыма – до минус 20 градусов со снегопадами и холод. Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября, начала ноября месяца», – отметил Варакин.
Он добавил, что теплая погода в РФ установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств: обширная холодная зона сталкивается с теплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая на своем пути препятствий.
Метеоролог также сообщил, что среднесуточная температура в ближайшие десять дней будет соответствовать климатическим показателям только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, на остальной территории РФ температура превысит норму на 4-12 градусов, наибольшие отклонения ждут Коми и Вологодскую область.
По прогнозам синоптиков, температура на 8-10 градусов выше нормы будет наблюдаться на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала.
«На остальной территории страны превышение нормы будет меньше», – заключил Варакин.
Напомним, ранее в пятницу синоптики сообщили, что москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
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Последнее: В РФ установилась аномально теплая погода, так как вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум», сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. «Обычно он («максимум») образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод […]
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