Максим Фадеев опроверг слухи о разводе с женой Натальей

10.01.2020, 8:30, Разное

Российский продюсер Максим Фадеев призвал поклонников не верить СМИ и артистам, утверждающим о его разводе с супругой Натальей Фадеевой. Об этом он написал у себя в Instagram-аккаунте, опубликовав архивное фото жены.
Брачный союз Максима и Натальи Фадеевых длится уже более 20 лет. Старый фотоснимок, сделанный еще в 1996 году, был подписан супругой продюсера, надпись на нем гласит: «Так я люблю Макса!». А музыкант признался ей в любви под опубликованной фотографией. В 1997 году у них родился сын Савва.

Слухи о разводе появились после слов Елены Темниковой, утверждавшей, что у продюсера был роман с Ольгой Серябкиной. Певица говорила также, будто бы их заставала в номерах гостиниц Наталья Фадеева. Но музыкант обвинения опровергает, называя всех, кто разносит сплетни, лгунами. Своим подписчикам Максим Фадеев подтвердил, что никакого развода никогда не состоится.



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