Цех по производству поддельного алкоголя брал воду из бассейна в Ростове

10.01.2020, 8:26, Новости дня

Полицейские в Ростове-на-Дону ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя и изъяли 100 тыс. бутылок фальсификата, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Злоумышленники организовали на территории складских помещений и одного из частных домовладений цех, в котором производился алкоголь для последующей продажи в торговых точках Ростова-на-Дону. Полицейскими обнаружено и изъято около 100 тыс. готовых к продаже бутылок, 4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, в производстве фальсификата применялась вода из уличного бассейна. В результате дельцы незаконно заработали свыше 17 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под домашним арестом.

Напомним, в конце декабря прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по делу против трех жительниц региона, которые незаконно запустили производство на заброшенном ликеро-водочном заводе.



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Последнее: Полицейские в Ростове-на-Дону ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя и изъяли 100 тыс. бутылок фальсификата, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Злоумышленники организовали на территории складских помещений и одного из частных домовладений цех, в котором производился алкоголь для последующей продажи в торговых точках Ростова-на-Дону. Полицейскими обнаружено и изъято около 100 тыс. готовых к продаже бутылок, […]

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