Алёна Кравец призвала людей с полнотой «закрыть рты и прекратить переедать»

Модель и певица Алёна Кравец на своей Instagram-странице разместила пост, в котором затронула тему людей с полнотой. Знаменитость поделилась своими секретами стройности, призвав при этом тех, кто пытается бороться с лишним весом, «закрыть рты и перестать переедать».

В достаточно продолжительном Instagram-посте Алёна Кравец написала, что прежде тему ожирения она не затрагивала, так как не желала травмировать «ранимую психику «толстушек», поскольку понимала, что их это расстроит». Теперь же светская львица решила своих поклонниц с «неформатными» по современным меркам фигурами «встряхнуть», чтобы они встали на борьбу с лишними килограммами, а также мотивировать их на это, поделившись собственными секретами стройности.



Алёна Кравец прорекламировала некий «чудо-коктейль», который она употребляет вот уже четвёртый день подряд вместо полноценного ужина, а также завтрака и обеда. По словам певицы, находясь на диете, сейчас ей не хочется есть обычную пищу. Знаменитость призналась, что всегда любила сладкое, но проявила силу воли, и сегодня, в свои 34 года, она весит на 3 килограмма меньше, чем в юности.

Алёна Кравец призвала людей, старающихся похудеть, побороть свою тягу к перееданию, так как именно пища и есть главная причина набора лишнего веса. Также модель посоветовала пить в течение дня как можно больше воды.

«Всё в наших руках! Если Вы до сих пор не худощавы и не стройны, это означает, что Вы просто-напросто этого не хотите, жалея себя и потакая собственным слабостям!» – резюмировала звезда.



Алёна Кравец также заявила, что благодаря ей сумели снизить вес и добиться стройности многие женщины из её окружения.

Как оказалось, не все Instagram-подписчицы разделяют любовь Алёны Кравец к максимальной худобе. Некоторые привели в пример звезду американского шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, отметив, что именно такие формы больше нравятся окружающим и в частности мужчинам.

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Последнее: Модель и певица Алёна Кравец на своей Instagram-странице разместила пост, в котором затронула тему людей с полнотой. Знаменитость поделилась своими секретами стройности, призвав при этом тех, кто пытается бороться с лишним весом, «закрыть рты и перестать переедать». В достаточно продолжительном Instagram-посте Алёна Кравец написала, что прежде тему ожирения она не затрагивала, так как не желала […]