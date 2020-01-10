Продуктовый магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс

10.01.2020, 8:19, Новости дня

Магазин «Пятерочка» на северо-востоке Москвы временно закрыли из-за нашествия крыс, сообщила врио главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко.

Она сообщила РИА «Новости», что представители ведомства осмотрели торговый зал и другие помещения магазина на улице Бестужевых, владение 11а. По этому адресу находится магазин продуктовой сети «Пятерочка».

Тарасенко сказала, что санитарно-гигиеническое состояние магазина оказалось неудовлетворительным, в стенах здания обнаружили разрушения, норы. «По залу разбросаны фрукты, плоды были погрызены. Самих грызунов обнаружено не было, но присутствовали следы их жизнедеятельности», – уточнила она.

В настоящий момент предприятие опечатано, вынесено постановление о временном закрытии магазина. Дело передадут в Бутырский районный суд для принятия решения.

При этом от покупателей жалоб на отравление на поступало.



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Последнее: Магазин «Пятерочка» на северо-востоке Москвы временно закрыли из-за нашествия крыс, сообщила врио главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко. Она сообщила РИА «Новости», что представители ведомства осмотрели торговый зал и другие помещения магазина на улице Бестужевых, владение 11а. По этому адресу находится магазин продуктовой сети «Пятерочка». Тарасенко сказала, что санитарно-гигиеническое состояние […]

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