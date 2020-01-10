Есть пострадавшие: в Хабаровске автобус влетел в припаркованную фуру

10.01.2020, 8:18, Разное

В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек.

По данным издания Москва 24, получившие травмы пассажиры были переданы медикам в местные больницы. Им оказана вся необходимая помощь. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка. 



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Последнее: В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек. По данным издания Москва 24, получившие травмы пассажиры были переданы медикам в местные больницы. Им оказана вся необходимая помощь. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка. 

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