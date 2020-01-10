Есть пострадавшие: в Хабаровске автобус влетел в припаркованную фуру

В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек.
По данным издания Москва 24, получившие травмы пассажиры были переданы медикам в местные больницы. Им оказана вся необходимая помощь. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек. По данным издания Москва 24, получившие травмы пассажиры были переданы медикам в местные больницы. Им оказана вся необходимая помощь. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Почему вы такие жестокие, злобные?»: Борисова дала смачного пинка злопыхателям / 20 декабря
- Принцесса Беатрис выбрала дату свадьбы с Эдоардо Мопелли Моцци / 15 декабря
- Китайские товарищи ударили в подбрюшье / 17 декабря
- Соловьев не смог вынести слов Гордона о будущем России и сорвался / 16 декабря
- Мнение: Чужбина… / 9 декабря
- Мнение: Российский газ для Украины и ЕС. Политика и реальность / 27 ноября
- Вид на армию с «Ванькиного бугра» / 23 декабря
- Александр Ревва получил неожиданную награду / 27 декабря