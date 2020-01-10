МИД призвал Иран и США воздержаться от новых ударов

Москва надеется, что Вашингтон и Тегеран воздержатся от новых ударов, и намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Хотелось бы на это надеяться. И к этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива», – сказал он РИА «Новости», прибыв в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге.
По словам дипломата, для разрешения кризиса РФ намерена вести диалог «не только в двусторонних контактах со всеми странами и теми, кто критикует Иран за те или иные аспекты его региональной политики», но и «с теми, кто открыт к поиску решения текущих проблем на незашоренной, неидеологизированной основе, и, разумеется, с союзниками США в Европе, которые, по крайней мере, вербально демонстрируют сохранение собственной приверженности СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе)».
Кризис между США и Ираном обострился после того, как 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
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Последнее: Москва надеется, что Вашингтон и Тегеран воздержатся от новых ударов, и намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. «Хотелось бы на это надеяться. И к этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной […]
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