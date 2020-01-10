Выигравшая миллиард в лотерею женщина рассказала о планах на будущее

Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лотерее, рассказала о своих впечатлениях от победы и планах на трату выигранной суммы.
«Не знаю, я не ощущаю (себя миллиардером)», – сказала Бартош в интервью НТВ.
Кроме того, она выразила уверенность, что счастье не в деньгах и даже не в их количестве.
Средства победительница лотереи намерена «расходовать рационально», в том числе на развитие своего бизнеса и благотворительность.
«Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», – сказала женщина.
Как сообщало «Столото», выигрыши свыше 10 млн рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13%) должны поступить на счет, который укажет победитель.
Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 млрд рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. Победитель лотереи не был известен вплоть до первого рабочего дня после праздников, 9 января.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Москва надеется, что Вашингтон и Тегеран воздержатся от новых ударов, и намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. «Хотелось бы на это надеяться. И к этому мы тоже будем вести дело и прилагать усилия, в том числе в русле дальнейшего продвижения нашей известной концепции создания системы коллективной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Daily Mail — из-за нехватки кадров британская армия даст физически негодным кандидатам второй шанс / 3 января
- Пушилин сказал, в чем Зеленский хуже Порошенко / 10 декабря
- Климкин: Я никогда не был частью политической команды Порошенко / 9 декабря
- Ефимова пошутила по поводу решения ВАДА / 14 декабря
- В Общероссийском народном фронте подвели итоги работы «Молодежки ОНФ» / 25 декабря
- Володин заявил, что Венгрия просит РФ вместе защитить права нацменьшинств в Украине / 3 декабря
- Российские экологи потребовали от властей Австралии не казнить 10 тыс. верблюдов / 9 января
- В ОБСЕ отреагировали на результаты расследования дела об убийстве Шеремета / 13 декабря