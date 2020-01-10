В РФ резко выросло число IT-преступлений

МВД зафиксировало в течение 9 месяцев 2019 года 70-процентный рост количества преступлений в сфере IT-технологий, в том числе с использованием банковских карт и мобильных телефонов, сообщили в ведомстве.

«За 9 месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, это на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – передает ТАСС собщение МВД.

Там добавили, что наиболее широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета.

В МВД уточнили, что «выявлено 14,2 тыс. лиц, совершивших 66,8 тыс. краж с использованием информационно- телекоммуникационных технологий».

В декабре начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко сообщил, что каждое седьмое преступление совершается с помощью IT-технологий, а размер причиненного материального ущерба в РФ за девять месяцев прошлого года превысил 10 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, МВД создаст подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. По данным ведомства, новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.

Напомним, в ноябре руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин заявил газете ВЗГЛЯД, что самый популярный вид кибермошенничества в РФ – вишинг, когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какого-либо ведомства.

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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey) 9 Янв 2020 в 12:31 PST Материал дополняется