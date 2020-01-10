«Пара подонков свергнет монархию»: Маркл и принца Гарри распекли за отречение от семьи

Одним из поводов для недовольства знаменитости стал тот факт, что герцоги Сассекские не уведомили о своем решении ни родных, ни даже саму королеву Елизавету II. Уже позже ее Величество узнала о решении внука и его жены. Женщина крепко разочаровалась в скандальной невестке.
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Последнее: Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. По данным телеканала «360», людей временно переселили в здание школы. «В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности», – цитирует пресс-службу администрации Баткенской области Киргизии РИА Новости. Известно, что подразделения пограничников, которые находятся в Баткенской области, […]
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