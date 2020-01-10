«Пара подонков свергнет монархию»: Маркл и принца Гарри распекли за отречение от семьи

Одним из поводов для недовольства знаменитости стал тот факт, что герцоги Сассекские не уведомили о своем решении ни родных, ни даже саму королеву Елизавету II. Уже позже ее Величество узнала о решении внука и его жены. Женщина крепко разочаровалась в скандальной невестке.

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