«Пара подонков свергнет монархию»: Маркл и принца Гарри распекли за отречение от семьи

10.01.2020, 7:54, Разное

Одним из поводов для недовольства знаменитости стал тот факт, что герцоги Сассекские не уведомили о своем решении ни родных, ни даже саму королеву Елизавету II. Уже позже ее Величество узнала о решении внука и его жены. Женщина крепко разочаровалась в скандальной невестке.

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