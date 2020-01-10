Гривна к доллару подешевела до 24,12 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 января.
Курс гривны к доллару США повысился на 29 копеек – с 23,83 грн/$ до 24,12 грн/$.
Гривна к евро подорожала на 31 копейку – с 26,49 грн/€ 26,80 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,86 грн/10 руб до 3,93 грн/10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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