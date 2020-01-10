Опубликовано видео пусков гиперзвуковых «Кинжалов» с МиГ-31К

10.01.2020, 7:44, Новости дня

Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты с борта МиГ-31К в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов, сообщили в Минобороны.

Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, передает канал «Звезда».

В ходе учений авиации пара истребителей МиГ-31К выполнила боевую стрельбу гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

Всего в учении были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, в том числе за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал».



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