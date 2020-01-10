Опубликовано видео пусков гиперзвуковых «Кинжалов» с МиГ-31К

Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты с борта МиГ-31К в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов, сообщили в Минобороны.
Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, передает канал «Звезда».
В ходе учений авиации пара истребителей МиГ-31К выполнила боевую стрельбу гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.
Всего в учении были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море, в том числе за запуском гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Конфликт на границе с Таджикистаном стал поводом для эвакуации жителей одного из киргизских сел. По данным телеканала «360», людей временно переселили в здание школы. «В настоящий момент стрельба прекратилась. Обстановка характеризуется как относительно стабильная с элементами напряженности», – цитирует пресс-службу администрации Баткенской области Киргизии РИА Новости. Известно, что подразделения пограничников, которые находятся в Баткенской области, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина / 16 декабря
- Шурыгина засветила грудь на морском побережье / 26 ноября
- Смартфон Vivo X30 вошел в Книгу рекордов Гиннеса / 24 декабря
- «Кузя» — самый эффективный корабль в составе ВМФ Украины / 13 декабря
- Громадный камень таинственным образом исчез из заповедника, а потом вернулся на место / 28 ноября
- Ученые: Женщины лучше мужчин запоминают лица и разговоры / 10 января
- Тимур Батрутдинов рассказал о своих «сексуальных похождениях» / 2 декабря
- Мнение: Закрыть лаз / 13 апреля