Мнение: Шамсутдинов написал открытое письмо. Говорит, что не виноват

В СМИ опубликовали открытое письмо, которое написал Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев.

Зная о прохождении военной службы не понаслышке вот что хочется сказать…

Уже даже не удивительно, что большая часть комментаторов априори объявляют хладнокровного убийцу невиновным и даже хвалят за лютую казнь без суда восьмерых человек, при том, совсем не допускают, что он обычный испуганный балабол, пытающийся оправдать себя в глазах общества, родителей и совести. При этом он сам подтверждает, что среди этих восьмерых было как минимум двое, вообще непричастных к этим событиям. Уверен, что это письмо если не инициировалось адвокатами, то как минимум писалось под их диктовку.

Вообще не зря существует поговорка "кто в армии служил, тот в цирке не смеется". Армия это армия и так во всех странах мира. Тут особые отношения, требования и обязанности. У нас в армии полно так называемой "дедовщины" и никуда ты от этого не денешься. Никакой закон и никакой офицер не запретил сержанту послать солдата мыть туалет, полы или маршировать пару часов по платцу. А ведь для многих это ужасная дедовщина! Есть конечно и более жесткие взаимоотношения, но от этого тоже не избавиться в коллективе подростков, как и в любой дворовой компании. Есть и офицерские нарушения и заскоки по пьяному делу или по бестолковости, но это те же самые люди, которые так же ведут себя и на гражданке вокруг нас.

Я уже писал о том, что множество раз был в карауле с солдатами с боевым оружием. Офицеры не дураки и выбирают караульных сами. При этом их еще отбирает полковой психолог и замполит. Еще раз повторюсь, нет дураков выдавать боевое оружие солдату, которого ты вчера унижал и обещаешь унижать после караула. Это просто какой-то нонсенс!

Вообще-то армия — это не тюрьма. Многие наверное удивятся, но там есть куча времени и куча возможностей у обычного солдата прийти в штаб, обратиться к вышестоящему начальству, и более того, тупо убежать и тебя пол дня никто не хватится. Да, Шамсутдинов служил где-то в дальнем гарнизоне и возможно там далековато было до транспортных сетей, но у нас много раз солдаты убегали и добирались до дома, просто потому, что соскучились по родителям. Так же много случаев было обращений солдат к командиру полка или другим начальникам в штабе как и открыто, так и по анонимной линии.

А сейчас и службы то той сколько? 11 месяцев за минусом отпуска? Тут и дедов то нет в принципе кроме контрактников.

Очень удивляет, что этот солдат вот не нашел НИ ОДНОГО ВАРИАНТА, кроме как взять автомат и начать косить очередями. Не один выстрел в обидчика, а именно целенаправленно расстрелять всех вокруг и виноватых и невиновных. Это жесть. Есть подозрение, что если бы рядом были еще люди — положил бы всех. В этом нет ничего нормального.

Тем более, что мы даже не подозреваем о том, какая РЕАЛЬНАЯ угроза существовала самому Шамсутдинову, кроме как "его заставляли мыть туалет". Все остальное он мог сочинить или преувеличить угрозу этого. Прошло столько времени, но я не слышал информации о том, что у него нашли следы побоев, травм, издевательств, пыток, изнасилования. Свидетели дали показания, что видели насилие? Нет? Так может быть это было что-то типа "ну погоди, вот я тебя еб…ну", но никто больше подзатыльника и мытья туалетов не реализовывал? Достаточно ли это, чтобы взять автомат и начать стрелять по сторонам?

Постоянные угрозы — это угрозы, а постоянное насилие это постоянное насилие. Давайте разделять эти ситуации и действия на них.

Еще раз уточню, я отреагировал на эту тему, потому что многие пишут, что он "герой, наказал бандитов и преступников, вся вина на них, это армейская система прогнила, он сделал все правильно" и все такое. Его случай все начали использовать как оправдание того, что армия — это ужас, от службы в армии надо бежать. Если вдруг вас начинают пугать на службе — берите автомат и стреляйте на всякий случай, мало ли что произойдет. Ну это же бред!

Но вот вы знаете, ровно такие же угрозы мог получить этот солдат и во дворе и на рабочем месте. Как он отреагирует, если в цеху бригадир скажет ему "еще раз так сделаешь, я тебя е..ну" (ну или начальник отдела в офисе)? Шамсутдинов возьмет молоток и перефигачит всю бригаду с виноватыми и невиновными? Очень даже наверняка. Он же испугается и будет защищать свою жизнь и честь.

Парень виноват, парень ответит за свой поступок (это не допустимая самооборона адекватной угрозе). Так же ответят и те военные, кто не уследил, не проверил, халатно отнесся к своим функциям (его часть кстати уже расформировали).

Но вот что важно, Шамсутдинов не герой, он все же преступник при всех смягчающих обстоятельствах, которых на мой взгляд очень немного…

А на ваш взгляд?

https://masterok.livejournal.c…

Источник: Конт

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